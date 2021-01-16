Жириновский призвал не купаться на Крещение после прививки от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в этом году не будет участвовать в крещенских купаниях и не рекомендует этого делать тем, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пока все рекомендуют этого не делать. У тех, кто сделал вакцину, организм мобилизуется на сопротивление поступающей инфекции. Если мы окунёмся в ледяную воду, мы резко понижаем иммунитет, и вся эта вакцина пойдёт насмарку», — объяснил он.

По его словам, идти на крещенские купания можно будет в следующем году.

Ранее профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев в беседе с kp.ru рекомендовал горожанам, которые перенесли коронавирус, воздержаться от купания в проруби на Крещение.