Жириновский призвал не купаться на Крещение после прививки от COVID-19
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Пока все рекомендуют этого не делать. У тех, кто сделал вакцину, организм мобилизуется на сопротивление поступающей инфекции. Если мы окунёмся в ледяную воду, мы резко понижаем иммунитет, и вся эта вакцина пойдёт насмарку», — объяснил он.
По его словам, идти на крещенские купания можно будет в следующем году.
Ранее профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев в беседе с kp.ru рекомендовал горожанам, которые перенесли коронавирус, воздержаться от купания в проруби на Крещение.