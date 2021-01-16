Российские военные разместили истребители МиГ-31БМ на Новой Земле

Российские военные разместили истребители-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31БМ на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике. Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

© РИА Новости / Антон Денисов