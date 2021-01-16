Российские военные разместили истребители МиГ-31БМ на Новой Земле

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Российские военные разместили истребители-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31БМ на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике. Об этом информирует пресс-служба Северного флота.
Российские военные разместили истребители МиГ-31БМ на Новой Земле
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля»,  — цитирует сообщение Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Северный флот страны с 1 января 2021 года считается межвидовым стратегическим территориальным объединением вооружённых сил.

Северный флот будет выполнять задачи военного округа.

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