Около 100 миротворцев России в Карабахе вакцинированы от COVID-19

Около 100 российских миротворцев в Нагорном Карабахе привились от коронавируса в течение суток.

«В течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трёх наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что всего в Карабах доставлено примерно 2 тыс. доз вакцины.

Также сообщается, что вакцинирование будет проводится в два этапа.

Ранее стало известно, что более 25,6 тыс. российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 237 человек.