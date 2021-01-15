Более 25,6 тысячи российских военных вылечились от COVID-19

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Более 25,6 тыс. российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 237 человек.
Более 25,6 тысячи российских военных вылечились от COVID-19
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 237 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 25 674», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 3631.

На 15 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 3880 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 102 человека.

Ранее сообщалось, что вакцинация российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершится 28 февраля.

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