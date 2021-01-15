Более 25,6 тысячи российских военных вылечились от COVID-19
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 237 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 25 674», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 3631.
На 15 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 3880 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 102 человека.
Ранее сообщалось, что вакцинация российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершится 28 февраля.