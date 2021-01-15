Миротворцев в Нагорном Карабахе привьют от COVID до конца февраля

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Вакцинация российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершится 28 февраля.
Миротворцев в Нагорном Карабахе привьют от COVID до конца февраля
  • РИА Новости

«На сегодня провакцинировано 127 военнослужащих. Полная вакцинация всего личного состава миротворческого контингента обоими компонентами будет завершена 28 февраля 2021 года», — приводит ТАСС слова представителя российского миротворческого контингента Дмитрия Перепёлкина.

По данным Минобороны, военные медики приступили к вакцинации от коронавируса российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Накануне в термоконтейнерах около 2 тыс. доз вакцины «Спутник-V» доставили в медицинский отряд специального назначения.

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