Миротворцев в Нагорном Карабахе привьют от COVID до конца февраля

Вакцинация российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершится 28 февраля.

«На сегодня провакцинировано 127 военнослужащих. Полная вакцинация всего личного состава миротворческого контингента обоими компонентами будет завершена 28 февраля 2021 года», — приводит ТАСС слова представителя российского миротворческого контингента Дмитрия Перепёлкина.

По данным Минобороны, военные медики приступили к вакцинации от коронавируса российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Накануне в термоконтейнерах около 2 тыс. доз вакцины «Спутник-V» доставили в медицинский отряд специального назначения.