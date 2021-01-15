Нижегородская область приняла почти 100 тысяч туристов в праздники

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С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Нижегородская область приняла почти 100 тыс. туристов.
Нижегородская область приняла почти 100 тысяч туристов в праздники
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Об этом сообщает kp.ru.

«Из-за эпидемиологической обстановки мы были вынуждены отказаться от массовых мероприятий и разработали безопасную новогоднюю программу для нижегородцев и гостей города», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, на многих площадках была доступна технология дополненной реальности и интерактивные стенды, где аниматоры общались с прохожими в прямом эфире.

Никитин также отметил, что перед Новым годом открылись три благоустроенных общественных пространства в рамках программы подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.

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