В АТОР назвали самые загруженные зимние направления России
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«Что касается зимнего отдыха россиян, отечественный туризм, в сравнении с прошлыми годами, вырос. Повысились цены, количество отдыхающих, и те туристические дестинации, которые традиционно пользуются спросом зимой, увеличились в объёмах. То есть такие направления, как Сочи и Золотое кольцо России, были загружены под завязку», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, за рубеж поехали в пять-шесть раз меньше туристов, чем годом ранее.
Тем не менее, напомнил Канторович, не все россияне, которые регулярно отдыхали зимой в предыдущие годы, смогли позволить себе отпуск вне дома из-за боязни COVID-19.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.