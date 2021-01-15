В АТОР назвали самые загруженные зимние направления России

Короткая ссылка
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал о самых загруженных зимних направлениях страны.
В АТОР назвали самые загруженные зимние направления России
  • Pixabay

«Что касается зимнего отдыха россиян, отечественный туризм, в сравнении с прошлыми годами, вырос. Повысились цены, количество отдыхающих, и те туристические дестинации, которые традиционно пользуются спросом зимой, увеличились в объёмах. То есть такие направления, как Сочи и Золотое кольцо России, были загружены под завязку», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, за рубеж поехали в пять-шесть раз меньше туристов, чем годом ранее.

Тем не менее, напомнил Канторович, не все россияне, которые регулярно отдыхали зимой в предыдущие годы, смогли позволить себе отпуск вне дома из-за боязни COVID-19.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить