В АТОР назвали самые загруженные зимние направления России

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал о самых загруженных зимних направлениях страны.

«Что касается зимнего отдыха россиян, отечественный туризм, в сравнении с прошлыми годами, вырос. Повысились цены, количество отдыхающих, и те туристические дестинации, которые традиционно пользуются спросом зимой, увеличились в объёмах. То есть такие направления, как Сочи и Золотое кольцо России, были загружены под завязку», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, за рубеж поехали в пять-шесть раз меньше туристов, чем годом ранее.

Тем не менее, напомнил Канторович, не все россияне, которые регулярно отдыхали зимой в предыдущие годы, смогли позволить себе отпуск вне дома из-за боязни COVID-19.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.