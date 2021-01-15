Мишустин утвердил глав двух вновь созданных департаментов кабмина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей департаментов здравоохранения и социального развития при правительстве страны, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин утвердил глав двух вновь созданных департаментов кабмина
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«В должности директора департамента здравоохранения утверждён Игорь Каграманян. Ранее он был первым заместителем министра здравоохранения России. Департамент социального развития возглавил Сергей Вельмяйкин, руководивший департаментом здравоохранения и социального развития правительства», — говорится в сообщении.

12 января Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства, в котором появились семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики.

В конце декабря 2020 года правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.

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