В Минздраве Татарстана сообщили о состоянии ребёнка, оставленного в сарае при -30 ˚С
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
Ребёнок находится в реанимации, он всё ещё без сознания и подключён к аппарату ИВЛ. Изменений в его состоянии пока нет.
Двое детей четырёх и полутора лет пострадали, когда их 22-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пошла ночью в сарай при -30 ˚С. Через некоторое время она вернулась в дом со старшим ребёнком, а младшую девочку оставила в сарае. К утру внучку нашла вернувшаяся с работы бабушка. Мать арестована.
Прокуратура Татарстана требует возбудить дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело против матери, допустившей обморожение у ребёнка.