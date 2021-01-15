В Минздраве Татарстана сообщили о состоянии ребёнка, оставленного в сарае при -30 ˚С

Полуторагодовалая девочка, которая попала в реанимацию после того, как нетрезвая мать забыла её в сарае в -30 ˚С, всё ещё находится в критически тяжёлом состоянии, сообщили в Минздраве Татарстана.

Об этом пишет «Реальное время».

Ребёнок находится в реанимации, он всё ещё без сознания и подключён к аппарату ИВЛ. Изменений в его состоянии пока нет.

Двое детей четырёх и полутора лет пострадали, когда их 22-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пошла ночью в сарай при -30 ˚С. Через некоторое время она вернулась в дом со старшим ребёнком, а младшую девочку оставила в сарае. К утру внучку нашла вернувшаяся с работы бабушка. Мать арестована.

Прокуратура Татарстана требует возбудить дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело против матери, допустившей обморожение у ребёнка.