В Тюменской области завели дело против матери, допустившей обморожение у ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Отмечается, что с 31 декабря мать злоупотребляла спиртным, в результате чего дети остались без присмотра. 2 января один из них вышел во двор в нижнем белье.
«Ребёнка увидела бабушка, завела домой и сообщила подозреваемой, которая в это время выпивала спиртное у соседей. Мать несколько раз ударила сына и бросила его на диван», — рассказали следователи.
Через два дня женщина заметила, что сын продолжает лежать и вызвала скорую помощь. Ребёнок был госпитализирован.
Следователи проверят условия жизни и воспитания детей, оценят действия или бездействие органов профилактики.
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