В Тюменской области завели дело против матери, допустившей обморожение у ребёнка

В Вагае завели уголовное дело в отношении матери двух детей. Как рассказали в СУ СК России по Тюменской области, женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию, так как её действия привели к обморожению у ребёнка.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что с 31 декабря мать злоупотребляла спиртным, в результате чего дети остались без присмотра. 2 января один из них вышел во двор в нижнем белье.

«Ребёнка увидела бабушка, завела домой и сообщила подозреваемой, которая в это время выпивала спиртное у соседей. Мать несколько раз ударила сына и бросила его на диван», — рассказали следователи.

Через два дня женщина заметила, что сын продолжает лежать и вызвала скорую помощь. Ребёнок был госпитализирован.

Следователи проверят условия жизни и воспитания детей, оценят действия или бездействие органов профилактики.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу, которая обвиняется в истязании учеников.