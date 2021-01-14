В Татарстане рассказали о состоянии детей, получивших обморожение из-за матери

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В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали о состоянии детей, получивших обморожение из-за матери.
В Татарстане рассказали о состоянии детей, получивших обморожение из-за матери
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

Состояние четырёхлетнего ребёнка оценивается как стабильное, ему делают перевязки.

Полуторагодовалый ребёнок находится в крайне тяжёлом, но стабильном состоянии, ему также проводят перевязки.

Оба находятся в Детской республиканской клинической больнице под круглосуточным медицинским наблюдением.

Дети пострадали, когда их 22-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пошла ночью в сарай при -30 ˚С. Через некоторое время она вернулась в дом со старшим ребёнком, а младшую девочку оставила. К утру внучку нашла вернувшаяся с работы бабушка. Мать арестована.

В октябре 2020 года «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело против матери, оставившей ребёнка в коляске на улице.

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