В Татарстане рассказали о состоянии детей, получивших обморожение из-за матери

В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали о состоянии детей, получивших обморожение из-за матери.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Состояние четырёхлетнего ребёнка оценивается как стабильное, ему делают перевязки.

Полуторагодовалый ребёнок находится в крайне тяжёлом, но стабильном состоянии, ему также проводят перевязки.

Оба находятся в Детской республиканской клинической больнице под круглосуточным медицинским наблюдением.

Дети пострадали, когда их 22-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пошла ночью в сарай при -30 ˚С. Через некоторое время она вернулась в дом со старшим ребёнком, а младшую девочку оставила. К утру внучку нашла вернувшаяся с работы бабушка. Мать арестована.

В октябре 2020 года «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело против матери, оставившей ребёнка в коляске на улице.