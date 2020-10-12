В Татарстане завели дело против матери, оставившей ребёнка в коляске на улице

Короткая ссылка
В Татарстане завели уголовное дело против матери, оставившей двухлетнюю дочку в коляске ночью на улице.
В Татарстане завели дело против матери, оставившей ребёнка в коляске на улице
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в Набережных Челнах. В настоящее время решается вопрос об изъятии и передаче дела из полиции в СК для дальнейшего расследования.

Ход расследования находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребёнок госпитализирован с переохлаждением.

«Невские новости» сообщали, что в Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить