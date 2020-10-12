В Татарстане завели дело против матери, оставившей ребёнка в коляске на улице
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошёл в Набережных Челнах. В настоящее время решается вопрос об изъятии и передаче дела из полиции в СК для дальнейшего расследования.
Ход расследования находится на особом контроле в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ребёнок госпитализирован с переохлаждением.
«Невские новости» сообщали, что в Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.