В Татарстане завели дело против матери, оставившей ребёнка в коляске на улице

В Татарстане завели уголовное дело против матери, оставившей двухлетнюю дочку в коляске ночью на улице.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в Набережных Челнах. В настоящее время решается вопрос об изъятии и передаче дела из полиции в СК для дальнейшего расследования.

Ход расследования находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребёнок госпитализирован с переохлаждением.

«Невские новости» сообщали, что в Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.