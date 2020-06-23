В Ленобласти завели дело по факту истязания отцом десятилетнего сына

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В Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.
В Ленобласти завели дело по факту истязания отцом десятилетнего сына
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленинградской области.

По информации следователей, мужчина избил ребёнка ремнём, после чего надел на руку сына хомут с цепью и прикрепил к батарее отопления. Как утверждает мальчик, отец удерживал его в таком состоянии не один день.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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