В Ленобласти завели дело по факту истязания отцом десятилетнего сына

В Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленинградской области.

По информации следователей, мужчина избил ребёнка ремнём, после чего надел на руку сына хомут с цепью и прикрепил к батарее отопления. Как утверждает мальчик, отец удерживал его в таком состоянии не один день.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.