В Ленобласти завели дело по факту истязания отцом десятилетнего сына
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленинградской области.
По информации следователей, мужчина избил ребёнка ремнём, после чего надел на руку сына хомут с цепью и прикрепил к батарее отопления. Как утверждает мальчик, отец удерживал его в таком состоянии не один день.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.