В Татарстане привлекут к ответственности женщину, оставившую ночью ребёнка в коляске

В Татарстане привлекут к ответственности женщину, которая оставила ребёнка в коляске ночью на улице. Против неё составили протоколы об административных правонарушениях.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам, информация об инциденте поступила от прохожих 10 октября. Полиция установила, что матерью является 31-летняя женщина.

По словам матери, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и, когда возвращалась домой, отвлеклась на телефонный звонок, а после разговора не обнаружила коляску.

Ребёнок госпитализирован с переохлаждением.

Также организована прокурорская проверка. Может быть поставлен вопрос о заведении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.