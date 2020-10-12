В Татарстане привлекут к ответственности женщину, оставившую ночью ребёнка в коляске
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как заявили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам, информация об инциденте поступила от прохожих 10 октября. Полиция установила, что матерью является 31-летняя женщина.
По словам матери, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и, когда возвращалась домой, отвлеклась на телефонный звонок, а после разговора не обнаружила коляску.
Ребёнок госпитализирован с переохлаждением.
Также организована прокурорская проверка. Может быть поставлен вопрос о заведении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.