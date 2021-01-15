В Москве назвали условие для использования иностранных вакцин от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, при каком условии в столице может начаться вакцинация иностранными препаратами от коронавируса.

«Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации. Точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины (либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно), — будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Ракова сообщила, что в столице появятся выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 января стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.