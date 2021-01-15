В Ростовской области рассказали о работе по созданию дополнительных прививочных пунктов

В Ростовской области идёт работа по созданию дополнительных прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19, заявил губернатор Василий Голубев.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Регион получил свыше 11 тыс. доз вакцины. Прививки сделали 1,2 тыс. медработников.

Как отметил Голубев, ожидаются поступления больших партий вакцины, чтобы привиться смог каждый желающий.

«По всей области сейчас оборудуются дополнительные прививочные пункты для этого. Я поручил держать вопрос на контроле», — добавил губернатор.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 24 715 случаев заболевания коронавирусом.