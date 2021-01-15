В Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
По словам главы региона, в прошлом году республике удалось изыскать допсредства на строительство школы в Селтах.
«За последние годы мы привлекли большой объём средств из федерального бюджета. Хочу напомнить, что за четыре года в Удмуртии появится 51 детский сад. В 2021 году откроются новые школы в Селтах, Кезу, Ижевске на ул. Архитектора П.П. Берша», — сказал Александр Бречалов.
Кроме того, он отметил, что в скором времени в регионе появится ещё пять образовательных учреждений — школы в Ижевске, Можге, Воткинске и Завьяловском районе.