В Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов

Глава Удмуртии Александр Бречалов и депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев подвели итоги работы в сфере образования республики за 2020 год.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

По словам главы региона, в прошлом году республике удалось изыскать допсредства на строительство школы в Селтах.

«За последние годы мы привлекли большой объём средств из федерального бюджета. Хочу напомнить, что за четыре года в Удмуртии появится 51 детский сад. В 2021 году откроются новые школы в Селтах, Кезу, Ижевске на ул. Архитектора П.П. Берша», — сказал Александр Бречалов.

Кроме того, он отметил, что в скором времени в регионе появится ещё пять образовательных учреждений — школы в Ижевске, Можге, Воткинске и Завьяловском районе.