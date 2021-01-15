В Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов

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Глава Удмуртии Александр Бречалов и депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев подвели итоги работы в сфере образования республики за 2020 год.
В Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

По словам главы региона, в прошлом году республике удалось изыскать допсредства на строительство школы в Селтах.

«За последние годы мы привлекли большой объём средств из федерального бюджета. Хочу напомнить, что за четыре года в Удмуртии появится 51 детский сад. В 2021 году откроются новые школы в Селтах, Кезу, Ижевске на ул. Архитектора П.П. Берша», — сказал Александр Бречалов.

Кроме того, он отметил, что в скором времени в регионе появится ещё пять образовательных учреждений — школы в Ижевске, Можге, Воткинске и Завьяловском районе.

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