Роспотребнадзор обнаружил почти 1500 мутаций COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Роспотребнадзор обнаружил почти 1500 мутаций COVID-19 в России
  • РИА Новости

Об этом она заявила в рамках Гайдаровского форума.

«Мы видим все мутации... На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тыс. мутаций своих», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что точной даты завершения пандемии коронавируса в настоящий момент нет, однако существуют соответствующие прогнозы.

В октябре 2020 года Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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