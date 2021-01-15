Роспотребнадзор обнаружил почти 1500 мутаций COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Об этом она заявила в рамках Гайдаровского форума.

«Мы видим все мутации... На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тыс. мутаций своих», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что точной даты завершения пандемии коронавируса в настоящий момент нет, однако существуют соответствующие прогнозы.

В октябре 2020 года Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.