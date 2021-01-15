Попова рассказала о прогнозе окончания пандемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что точной даты завершения пандемии коронавируса в настоящий момент нет, однако существуют соответствующие прогнозы.

Об этом она заявила в рамках Гайдаровского форума.

«Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока ещё тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть, и понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах России.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.