Во Владивостоке рассказали о кампании по вакцинации от коронавируса

Во Владивостоке в ближайшие дни планируют принять на вакцинацию от коронавируса около 400 человек.

Как сообщает ИА PrimaMedia, ежедневно 50 пациентов получают препарат «Гам-КОВИД-Вак».

«Если раньше вакцинировали только медиков и педагогов, то сейчас каждый человек, который обращается в нашу поликлинику может получить эту прививку. Также теперь отсутствует возрастной ценз, который был в прежней инструкции по применению вакцины», — отметила врач эпидемиолог 6-й владивостокской поликлиники Лариса Недобедкова.

Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции началась в Приморье в декабре 2020 года. До конца текущей недели будут развернуты 12 пунктов вакцинации в медучреждениях крупных городов.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.