Во Владивостоке рассказали о кампании по вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает ИА PrimaMedia, ежедневно 50 пациентов получают препарат «Гам-КОВИД-Вак».
«Если раньше вакцинировали только медиков и педагогов, то сейчас каждый человек, который обращается в нашу поликлинику может получить эту прививку. Также теперь отсутствует возрастной ценз, который был в прежней инструкции по применению вакцины», — отметила врач эпидемиолог 6-й владивостокской поликлиники Лариса Недобедкова.
Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции началась в Приморье в декабре 2020 года. До конца текущей недели будут развернуты 12 пунктов вакцинации в медучреждениях крупных городов.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.