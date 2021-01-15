В Москве возбудили дело из-за поставок использованных перчаток

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела из-за поставленных в Россию почти 10 млн одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении.

Об этом сообщает пресс-служба московского надзорного ведомства.

Отмечается, что российская компания заключила с зарубежной фирмой контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток.

«На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 млн штук для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в заявлении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК России («Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Ранее бывшего главу Минздрава Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по делу о мошенничестве с медицинскими масками.