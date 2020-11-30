Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за мошенничество

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Бывшего главу Минздрава Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по делу о мошенничестве с медицинскими масками.
Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за мошенничество
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, её сын, а также иные лица обманным путём похитили из бюджета региона около 25 млн рублей при выполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд Минздрава области.    

Ледяева в этой схеме, используя своё служебное положение, обеспечила создание условий для заключения своим ведомством данного госконтракта, осознавая, что поставщики намерены передать несоответствующие условиям изделия.   

«Сегодня (30 ноября. — RT)... бывший министр здравоохранения Наталья Ледяева задержана. По месту жительства проведены обыски», — добавили в СК.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии.

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