В Тюменской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии
- Pixabay
Об этом сообщает Nashgorod.ru.
«Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что кража личной информации также возможна через фишинговые рассылки.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.