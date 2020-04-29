В Тюменской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии

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В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии.
В Тюменской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии
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Об этом сообщает Nashgorod.ru.

«Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что кража личной информации также возможна через фишинговые рассылки.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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