Психолог оценил готовность представителей некоторых профессий чаще других переезжать для работы

Социальный психолог, социолог и преподаватель МГУ Алексей Рощин оценил готовность представителей некоторых профессий чаще других переезжать для работы.

«Если иметь в виду стройку, где как раз и работает прораб, это некое конечное дело. Здесь не надо ходить в офис один и тот же, стройка длится в среднем два-три года. После того как она закончилась, надо искать другую работу. Эти люди изначально ориентированы на постоянный поиск, постоянную вариацию, чтобы что-то найти», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Рощина, в случае с врачами их навыки универсальны, поскольку везде и всегда есть люди, которые болеют.

Универсальность имеет значение и для руководителей, считает эксперт.

«Они не привязаны к какому-то конкретному месту, в отличие от каких-то бухгалтеров или продажников, у которых многое построено на личных связях, на контактах со средой в этом месте», — пояснил он.

Ранее портал Superjob провёл исследование, согласно которому о готовности к переезду по России чаще других в своём резюме заявляют врачи, руководители, прорабы и квалифицированные рабочие.

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.