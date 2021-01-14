В ДТП в Кировской области погибли двое полицейских

Двое из трёх погибших при столкновении трёх машин в Кировской области — сотрудники полиции.

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, два из них — сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один получил травмы в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Кировской области.

Авария произошла в Кирово-Чепецком районе на 26-м км автодороги Киров — Советск — Яранск.