В ДТП в Кировской области погибли двое полицейских

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Двое из трёх погибших при столкновении трёх машин в Кировской области — сотрудники полиции.
В ДТП в Кировской области погибли двое полицейских
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, два из них — сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один получил травмы в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Кировской области.

Авария произошла в Кирово-Чепецком районе на 26-м км автодороги Киров — Советск — Яранск.

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