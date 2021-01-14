Три человека погибли в ДТП в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла в Кирово-Чепецком районе на 26-м км автодороги «Киров — Советск — Яранск».
«В результате столкновения трёх легковых автомобилей: Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta — погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Granta и водитель автомобиля Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы», — говорится в заявлении.
Ранее восемь человек погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Туве.