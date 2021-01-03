Восемь человек погибли в результате ДТП в Туве

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Восемь человек погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Туве.
Восемь человек погибли в результате ДТП в Туве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«На 953-м км автодороги Р257 «Енисей» произошло... столкновение двух легковых транспортных средств. На месте ДТП скончались семь человек, ещё один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение», — сказал собеседник.

По предварительным данным, в момент ДТП в обоих транспортных средствах находились по пять человек, предварительно, оба водителя погибли. Ещё два человека пострадали.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё трое детей пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Волгоград — Каменск в Ростовской области.

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