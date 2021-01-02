Четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли и ещё трое детей пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Волгоград — Каменск в Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Н1, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium.

«В результате ДТП в автомобиле Hyundai погибли четыре человека: двое мужчин — водитель 1983 года рождения и пассажир 1979 года рождения, женщина 1986 года рождения и ещё одна женщина (личность устанавливается)», — говорится в заявлении.

Также в автомобиле находились трое детей: мальчик 2011 года рождения, две девочки — 2012 года рождения и 2009 года рождения. Они доставлены в ЦРБ Тацинского района.

Ранее «Известия» писали, что двое мужчин погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика КамАЗ в Амурской области.