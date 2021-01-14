Эксперт рассказал, как ухаживать за кожей в мороз

Главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев рассказал, как ухаживать за кожей в мороз.

«Всё индивидуально. Но если говорить обобщённо, то сначала надо понимать тип кожи: сухой, смешанный или жирный тип. Сухой — это когда кожа склонна к сухости, жирный — когда сальные железы активно работают, блестит, а третий тип — когда одни участки сухие, а другие склонны к жирности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в морозную погоду жирный крем будет создавать определённую защиту, но любой крем — это средство, которое содержит воду, поэтому его нанесение должно осуществляться не позже чем за 20 минут до выхода на улицу.

«Потому что если человек оделся, смазал кожу кремом и сразу вышел на мороз, то вода, которая находится в креме, может замёрзнуть и у человека может быть раздражение на лице, обморожение даже», — пояснил Потекаев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Минздраве Удмуртии рассказали, что нужно делать в случае обморожения.