На Ставрополье рассказали о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения
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Об этом сообщает newstracker.ru.
В 2021 году в рамках программы будет построено 29 медицинских объектов, в основном фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий в небольших населённых пунктах.
Также намечены ремонт 118 учреждений здравоохранения и реконструкция двух объектов.
«Нам предстоит большая работа, в которой должен участвовать каждый, включая руководство больниц и поликлиник», — отметил губернатор.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области построят врачебные амбулатории.