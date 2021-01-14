На Ставрополье рассказали о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения

В Ставропольском крае начинают реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

В 2021 году в рамках программы будет построено 29 медицинских объектов, в основном фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий в небольших населённых пунктах.

Также намечены ремонт 118 учреждений здравоохранения и реконструкция двух объектов.

«Нам предстоит большая работа, в которой должен участвовать каждый, включая руководство больниц и поликлиник», — отметил губернатор.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области построят врачебные амбулатории.