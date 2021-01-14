В Подмосковье рассказали о планах по строительству новых школ в 2021 году

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В Московской области планируют построить 39 новых школ в 2021 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв на онлайн-встрече с директорами и учениками.
В Подмосковье рассказали о планах по строительству новых школ в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году мы ввели 32 школы. На этот год план у нас — 39 новых школ. Задача очень важная — школы строить. Но не менее важная и ключевая задача это качество образования. Мне очень приятно, что, по разным оценкам экспертов, мы находимся в лидерах по качеству среднего образования», — сказал глава региона.

Воробьёв также предложил собравшимся поделиться предложениями по качеству образования или высказать жалобы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Анапе обсудили план строительства соцобъектов.

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