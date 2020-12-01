В Анапе обсудили план строительства соцобъектов

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Мэр Анапы Василий Швец 30 ноября провёл совещание, где обсудил строительство школ и детских садов.
В Анапе обсудили план строительства соцобъектов
  • © Роман Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Городу нужно не менее 12 новых образовательных учреждений, сообщил Василий Швец.

Вице-мэр Роман Дикий доложил, что под общеобразовательные учреждения уже зарезервировали 16 земельных участков. Однако мэр поручил расширить предложенный перечень, предусмотрев земельные участки под школы и детские сады в каждом сельском округе, и закрепить их целевое использование в новом генплане курорта.

Сообщается, что в настоящее время в школах Анапы учатся более 28 тыс. детей.

Ранее «Реальное время» сообщало об открытии нового корпуса Международной школы в Казани.

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