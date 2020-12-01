В Анапе обсудили план строительства соцобъектов
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Городу нужно не менее 12 новых образовательных учреждений, сообщил Василий Швец.
Вице-мэр Роман Дикий доложил, что под общеобразовательные учреждения уже зарезервировали 16 земельных участков. Однако мэр поручил расширить предложенный перечень, предусмотрев земельные участки под школы и детские сады в каждом сельском округе, и закрепить их целевое использование в новом генплане курорта.
Сообщается, что в настоящее время в школах Анапы учатся более 28 тыс. детей.
Ранее «Реальное время» сообщало об открытии нового корпуса Международной школы в Казани.