Адвокат прокомментировал возможное задержание Навального по возвращении в Россию

Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин в беседе с RT прокомментировал возможное задержание Алексея Навального по возвращении в Россию.

По словам адвоката, задержание может быть произведено на основании дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении Навального Следственным комитетом России 29 декабря 2020 года.

«По этому уголовному делу Навальному вполне может грозить задержание прямо в аэропорту, поскольку у следствия, по всей вероятности, имеются основания для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, так как преступление тяжкое», — пояснил Никитин.

Ранее во ФСИН заявили о намерении задержать Навального по прибытии в Москву.

В сообщении ведомства пояснялось, что 29 декабря «осуждённый Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения».

Речь идёт о приговоре суда 2014 года, по которому Навальный получил три с половиной года условного срока и должен был во время испытательного срока регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, напомнил адвокат Никитин.

По его словам, условный срок истёк ещё в 2018 году, а испытательный — в конце 2019-го, однако впоследствии был продлён до 30 декабря 2020 года.

«Это дело способно стать поводом для задержания, но не прямо в аэропорту, поскольку лишь 29 января 2021 года требование ФСИН рассмотрит суд, а до тех пор формальных юридических претензий по этому делу к оппозиционеру возникнуть не должно», — пояснил собеседник RT.

Ранее находящийся в Германии Алексей Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января.