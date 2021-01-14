Крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Купания на Крещение разрешены только при проведении на открытом воздухе. Дистанция между людьми должна быть 1,5—2 м. При этом в закрытых местах для переодевания должно быть не больше одного человека на 4 м», — говорится в документе.
Прочие массовые мероприятия в области запрещены в связи с пандемией коронавируса.
Как ранее сообщал телеканал «360», перед Крещением в Московской области подготовят около 260 дорог, ведущих к церквям и местам для купаний.