Крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, разрешающее проведение крещенских купаний в регионе. Мероприятия пройдут с соблюдением всех правил безопасности, в том числе связанных с коронавирусом.
Крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Купания на Крещение разрешены только при проведении на открытом воздухе. Дистанция между людьми должна быть 1,5—2 м. При этом в закрытых местах для переодевания должно быть не больше одного человека на 4 м», — говорится в документе.

Прочие массовые мероприятия в области запрещены в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал телеканал «360», перед Крещением в Московской области подготовят около 260 дорог, ведущих к церквям и местам для купаний.

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