В Петербурге рассказали о подготовке к купанию на Крещение в условиях пандемии

В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к купанию на Крещение в условиях пандемии.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Предполагается, что количество купелей в этом году будет меньше, чем в прошлом году, в связи с ограничениями. Там, где они (купания. — RT) будут проводиться, будут соблюдать все меры безопасности, в частности, в раздевалках», — заявили в комитете.

В помещениях для переодевания должно быть предусмотрено не менее 2 кв. м на человека.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации по крещенским купаниям в пандемию.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.