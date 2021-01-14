В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело по факту жестокого обращения с животными

В Комсомольске-на-Амуре по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На улице Аллея Труда в понедельник, 11 января, двое подростков подпалили деревянный настил, под которым находилась бездомная собака с щенками, в результате чего щенки сгорели. Собаке удалось убежать, однако животное получило ожоги.

Подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения. Их личности устанавливаются, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.