В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело по факту жестокого обращения с животными

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В Комсомольске-на-Амуре по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело по факту жестокого обращения с животными
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На улице Аллея Труда в понедельник, 11 января, двое подростков подпалили деревянный настил, под которым находилась бездомная собака с щенками, в результате чего щенки сгорели. Собаке удалось убежать, однако животное получило ожоги.

Подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения. Их личности устанавливаются, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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