В Кузбассе проверяют данные об угрожавшей ножом в школе первокласснице

В Кемеровской области начата проверка после появления в СМИ информации, что первоклассница школы Лесной Поляны города Кемерово угрожала ножом однокласснику. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Согласно опубликованным в СМИ данным, инцидент произошёл в декабре.

«В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Кемерове школьница угрожала ножом одноклассникам... Первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападёт на одноклассника», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса.

В конце ноября в Южно-Сахалинске восьмилетний школьник в ходе ссоры нанёс ножевые ранения однокласснику, возбуждено уголовное дело.