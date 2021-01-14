В Кузбассе проверяют данные об угрожавшей ножом в школе первокласснице

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В Кемеровской области начата проверка после появления в СМИ информации, что первоклассница школы Лесной Поляны города Кемерово угрожала ножом однокласснику. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В Кузбассе проверяют данные об угрожавшей ножом в школе первокласснице
  • РИА Новости

Согласно опубликованным в СМИ данным, инцидент произошёл в декабре.

«В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Кемерове школьница угрожала ножом одноклассникам... Первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападёт на одноклассника», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса.

В конце ноября в Южно-Сахалинске восьмилетний школьник в ходе ссоры нанёс ножевые ранения однокласснику, возбуждено уголовное дело.

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