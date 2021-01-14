Омбудсмену в Томской области за год поступило более 2,5 тысячи обращений

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В 2020 году в аппарат Уполномоченного по правам человека по Томской области поступило 2507 обращений.
Омбудсмену в Томской области за год поступило более 2,5 тысячи обращений
  • РИА Новости

Об этом пишет vtomske.ru.

«В 2020 году на личном приёме побывали 267 человек, ещё по 566 обращениям граждане получили консультации и правовую помощь на приёме у сотрудников аппарата. В ряде случаев личный приём омбудсмена проводился с использованием видео-конференц-связи. 212 обращений поступили в аппарат от иностранных граждан и лиц без гражданства. Значительная часть из них касалась проблем с выездом на родину», — говорится в сообщении аппарата.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе омбудсменов.

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