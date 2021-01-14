Омбудсмену в Томской области за год поступило более 2,5 тысячи обращений

В 2020 году в аппарат Уполномоченного по правам человека по Томской области поступило 2507 обращений.

Об этом пишет vtomske.ru.

«В 2020 году на личном приёме побывали 267 человек, ещё по 566 обращениям граждане получили консультации и правовую помощь на приёме у сотрудников аппарата. В ряде случаев личный приём омбудсмена проводился с использованием видео-конференц-связи. 212 обращений поступили в аппарат от иностранных граждан и лиц без гражданства. Значительная часть из них касалась проблем с выездом на родину», — говорится в сообщении аппарата.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе омбудсменов.