Омбудсмену в Томской области за год поступило более 2,5 тысячи обращений
- РИА Новости
Об этом пишет vtomske.ru.
«В 2020 году на личном приёме побывали 267 человек, ещё по 566 обращениям граждане получили консультации и правовую помощь на приёме у сотрудников аппарата. В ряде случаев личный приём омбудсмена проводился с использованием видео-конференц-связи. 212 обращений поступили в аппарат от иностранных граждан и лиц без гражданства. Значительная часть из них касалась проблем с выездом на родину», — говорится в сообщении аппарата.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе омбудсменов.