Москалькова рассказала о работе уполномоченных по правам человека в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе омбудсменов.

«Работа уполномоченных по правам человека сегодня как никогда востребованна и получила признание среди граждан, о чём свидетельствуют и опросы общественного мнения», — говорится в статье Москальковой для «Российской газеты».

За последние пять лет к федеральному омбудсмену поступило более 170 тыс. индивидуальных и коллективных обращений, 19 тыс. граждан пришли в аппарат уполномоченного на личный приём.

«В случае установления нарушений прав человека использовались все возможности, чтобы устранить их и восстановить справедливость», — сказала Москалькова.

По её словам, за пять лет оказано содействие более 1 млн граждан.

Вместе с тем, отметила омбудсмен, важно не просто исправить ту или иную ситуацию, а сделать так, чтобы она не повторялась.

«То есть устранить системную проблему. А это возможно, как правило, только путём изменения закона. В таком случае мы пользуемся предоставленным федеральным законодательством правом на внесение предложений об изменении и дополнении действующих нормативных правовых актов», — уточнила она.

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