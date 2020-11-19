Москалькова прокомментировала меры поддержки во время пандемии COVID-19

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о мерах поддержки населения во время пандемии COVID-19.
Москалькова прокомментировала меры поддержки во время пандемии COVID-19
  • РИА Новости

«Противодействием новой угрозе занялись абсолютно все государственные институты и общественность, каждый, разумеется, в пределах своей компетенции. Огромная часть работы легла на волонтёров. Достаточно вспомнить, сколько было сделано движением #МыВместе. По всей стране омбудсмены проводили масштабную работу по соблюдению и защите прав и свобод человека в условиях стремительного распространения COVID-инфекции и, как следствие, возникновения мирового форс-мажора», — рассказала уполномоченный по правам человека в беседе с «Парламентской газетой».

Также Москалькова сообщила, что уже в январе-феврале 2020 года был организован мониторинг обращений граждан к уполномоченному по правам человека в России и региональным омбудсменам по вопросам, связанным с реализацией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Работала горячая линия.

«Это позволяло оперативно выявлять системные проблемы», — отметила она.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

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