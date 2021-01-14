В Коми из-за морозов до -39 °С отменены занятия в школах

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В Республике Коми большинство муниципалитетов отменили занятия в школах из-за морозов до -39 °С, сообщает ТАСС.
В Коми из-за морозов до -39 °С отменены занятия в школах
  • РИА Новости

В Сыктывкаре со вторника, 12 января, занятия в школах отменили для учеников 1—4-х классов, а 13 января — для всех учащихся из-за морозов до -39 °С.

«Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара информирует… температура наружного воздуха на 06:00 мск 14 января составила -36 °С, ветер — штиль. В связи с этим 14 января занятия в 1—8-х классах в муниципальных образовательных учреждениях города Сыктывкара отменяются», — говорится в сообщении администрации города.

В Удорском, Княжпогостском, Койгородском, Усть-Вымском, Усть-Куломском не посещают школу ученики 1—11-х классов.

В то же время в Воркуте при температуре воздуха до -24 °С занятия отменены для учащихся 1—5-х классов, в Печоре при морозах до -34 °С не учатся школьники в 1—8-х классах, а в Ухте, где днём ожидается до -33 °С, в школу не ходят ученики 1—4-х классов.

Ранее сообщалось, что в Якутске из-за морозов -50 °С занятия в школах проходят удалённо.

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