В Якутске из-за морозов -50 °С занятия в школах проходят удалённо

Ученики всех школ Якутска и пригородов переведены на дистанционное обучение из-за 50-градусных морозов, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В 06:00 температура наружного воздуха в районе аэропорта составила -50 °С. Сегодня объявлен актированный день (день отмены занятий из-за погодных условий. — RT) для учащихся 9—11-х классов всех школ города Якутска и пригородов, обучение проводится в дистанционной форме», — говорится в сообщении.

Учащиеся с 1-го по 8-й классы в период с 13 января по 18 января ранее уже были переведены на дистанционную форму обучения.