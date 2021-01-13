В МГУ прокомментировали рост спроса на сотрудников без опыта на рынке труда

Доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова прокомментировала сообщения о росте спроса на сотрудников без опыта на рынке труда.

«На мой взгляд, могло сработать несколько факторов. Первый — это то, что работодатели знают, что всех студентов перевели на дистанционный формат обучения с марта и по факту студенты, как люди многозадачные, получили некоторую свободу. Студенты становятся более свободными и могут больше времени и сил уделить работе», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, вторым фактором может быть уменьшение числа мигрантов на рынке труда, для некоторых видов работ их можно было бы заменить молодыми работниками без опыта.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.