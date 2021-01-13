В Нижнем Новгороде могут открыть аквапарк к 800-летию города

Многофункциональный развлекательный центр «Океанис» в Нижнем Новгороде могут открыть к 800-летию города.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ООО «Акватория развлечений».

Основной этап строительства закончен. В настоящее время идут работы по внутренней отделке, установке оборудования и монтажу горок.

На территории комплекса разместят аквапарк с бассейном и банями, торговый центр с ресторанами и зоной детских развлечений, а также фитнес-клуб.

Площадь здания — более 105 тыс. кв. м.

Ранее был представлен план мероприятий в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского.