МЧС начало развёртывать пункты обогрева на федеральных трассах России

На федеральных трассах России в связи с понижением температуры производится развёртывание стационарных и мобильных пунктов обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

«В условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что пункты оборудованы медицинскими препаратами и зарядными устройствами. Кроме того, спасатели организовали горячее питание.

«Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — добавили в министерстве.

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