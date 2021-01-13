МЧС начало развёртывать пункты обогрева на федеральных трассах России

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На федеральных трассах России в связи с понижением температуры производится развёртывание стационарных и мобильных пунктов обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.
МЧС начало развёртывать пункты обогрева на федеральных трассах России
  • РИА Новости

«В условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что пункты оборудованы медицинскими препаратами и зарядными устройствами. Кроме того, спасатели организовали горячее питание.

«Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — добавили в министерстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.

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