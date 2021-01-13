Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшее время

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшее время
  • РИА Новости

«Потепления стоит ждать в конце следующей недели, когда воздушные потоки сменят своё направление с северо-восточного на юго-западное. Но прежде чем потеплеет, нам придётся пережить период существенного похолодания. В грядущие выходные в Москве ударят нешуточные морозы», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, к концу недели температура воздуха в ночное время может упасть до -20 °С и ниже. Днём ожидается до -15 °С.

Как отметила Волосюк, такой температурный режим на восемь пунктов ниже обычных многолетних значений.

«Усилению мороза будет предшествовать значительное ухудшение погодных условий, которые ожидаются уже завтра. На смену морозной, но спокойной погоде, которая установилась в столичном регионе с прошлой недели, завтра к нам придут снегопады и метели», — сообщила она.

Ранее климатолог действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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