Минсельхоз предложил поднять пошлину на экспорт пшеницы

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Российское Министерство сельского хозяйства предложило повысить с 15 марта экспортную пошлину для поставок пшеницы из России до €45.
Минсельхоз предложил поднять пошлину на экспорт пшеницы
  • © DANIL SEMYONOV
  • AFP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, в Минэкономразвития было проведено совещание на тему повышения вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна.

Отмечается, что Минсельхоз предложил с 15 февраля 2021 года оставить без изменений внутриквотные ставки, в том числе на пшеницу в размере €25 за тонну, на рожь, ячмень, кукурузу — 0%.

«С 15 марта 2021 года — установить экспортную пошлину на пшеницу в размере €45 за тонну, кукурузу — €25 за тонну, ячмень — €10 за тонну, рожь — 0%», — заявили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что на 15 января запланировано рассмотрение этого вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Ранее кабмин утвердил пошлину на экспорт лома чёрных металлов на полгода.

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