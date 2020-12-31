Кабмин утвердил пошлину на экспорт лома чёрных металлов на полгода
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«В течение 180 дней с момента вступления в силу настоящего постановления по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 5%, но не менее €45 за 1000 кг», — говорится в тексте постановления.
Отмечается, что документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом чёрных металлов.