Кабмин утвердил пошлину на экспорт лома чёрных металлов на полгода

Правительство России утвердило вывозную пошлину на экспорт лома чёрных металлов, покрытых слоем олова, в размере 5%, но не менее €45 за тонну. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В течение 180 дней с момента вступления в силу настоящего постановления по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 5%, но не менее €45 за 1000 кг», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом чёрных металлов.