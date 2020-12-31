Кабмин утвердил пошлину на экспорт лома чёрных металлов на полгода

Короткая ссылка
Правительство России утвердило вывозную пошлину на экспорт лома чёрных металлов, покрытых слоем олова, в размере 5%, но не менее €45 за тонну. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кабмин утвердил пошлину на экспорт лома чёрных металлов на полгода
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«В течение 180 дней с момента вступления в силу настоящего постановления по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 5%, но не менее €45 за 1000 кг», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом чёрных металлов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить