Подкомиссия по тарифам поддержала введение пошлины на лом чёрных металлов

В Минэкономразвития сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом чёрных металлов.

Отмечается, что министр экономического развития Максим Решетников 18 декабря провёл заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В пресс-службе Министерства рассказали, что «на заседании была поддержана инициатива Минпромторга России установить ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за 1 тонну».

В ведомстве пояснили, что мера вводится на временной основе «ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны, а также в связи с ростом цен на лом металлов, и направлена на обеспечение российских металлургических предприятий необходимым сырьём».

«Это решение в том числе нацелено на предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и так далее», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Решетников заявил, что российские власти введут квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу.