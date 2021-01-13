Психолог рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников

Эксперт по работе со страхом, тревогой и паническими атаками, психолог Мария Мазурина рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников.

«Избавьтесь от чувства вины, не требуйте от себя высоких результатов сразу же. По данным исследований, в среднем человеку нужно пять-шесть дней на восстановление после праздников», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, часто только понимание того, что невозможно сразу войти в рабочий ритм, снижает уровень тревоги.

Как считает эксперт, нужно составить план с постепенным увеличением нагрузки.

«Постепенно возобновите физическую активность. Начните с прогулок на свежем воздухе или лёгкой утренней зарядки», — советует она.

Мазурина также напомнила о необходимости восстановить режим сна и бодрствования.

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